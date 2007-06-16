Покушение на депутата: регионал стрелял в бютовца из обреза

В городе Доброполье Донецкой области днем, 15 июня, совершено покушение на депутата горсовета от БЮТ Валерия СААРОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной организации "ВО "Батьківщина", в В.СААРОВА стрелял из обреза секретарь горсовета Виктор ДРЕВАЛЬ, представляющий Партию регионов.

В пресс-службе, со ссылкой на слова самого В.СААРОВА, рассказали, что около 15-00 15 июня, после сессии горсовета, на которой обсуждались вопросы землееотведения, В.СААРОВ имел разговор с В.ДРЕВАЛЕМ в его машине, где "неформально порекомендовал ему прекратить практику "дерибана" земель в городе Доброполье и Белозерское".

По информации пресс-службы, В.СААРОВ указал на то, что он предоставил В.ДРЕВАЛЮ документы, касавшиеся землеотведения, которые компрометировали как секретаря, так и мэра, и сообщил, что собирается передать их в прокуратуру. Якобы после этого секретарь горсовета достал обрез и выстрелил в депутата-бютовца.

В пресс-службе уточнили, что "огнестрельное ранение оказалось не смертельным и серьёзных оснований опасаться за здоровье депутата от БЮТ нет".

В.СААРОВ дал показания в милиции и прокуратуре, однако стражи правопорядка не спешат расследовать это дело, отметили в пресс-службе Донецкой облорганизации "ВО "Батьківщина".

Кроме того, корреспонденту УНИАН в прокуратуре области подтвердили, что "инцидент в Доброполье имел место" и в данное время по этому факту проводится расследование.