На лето авиакомпании расширили внутреннюю маршрутную сеть

В аэропорту «Борисполь» благодаря национальным перевозчикам расширена внутренняя маршрутная сеть на период летней навигации 2011 г. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно сообщению, наиболее интенсивную программу авиаперевозок из аэропорта "Борисполь" по Украине предлагают авиакомпании "АэроСвит" и "Днеправиа" - более 160 совместных авиарейсов в неделю в 6 городов страны. В частности, в разгар летнего сезона компании будут осуществлять из "Борисполя" по 4 вылета в день в Симферополь, Одессу, Донецк, Харьков и Днепропетровск, 3 рейса в день во Львов и ежедневный рейс в Ивано-Франковск.

Кроме того, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» с начала летней навигации выполняет из аэропорта «Борисполь» регулярные рейсы в Днепропетровск, Одессу и Симферополь. 10 июня авиакомпания возобновляет регулярные полеты во Львов. Рейсы будут выполняться дважды в день ежедневно (кроме вторника).

Как отмечается в сообщении, внутренние рейсы в аэропорту «Борисполь» удобно стыкуются со всеми европейскими направлениями авиакомпаний.

Справка УНИАН. ГП "Международный аэропорт" Борисполь "является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт расположен на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.