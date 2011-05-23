Опасная для жизни инфекция зафиксирована в ФРГ

Опасная для жизни кишечная инфекция зафиксирована на севере Германии, заболели уже более 130 человек.

Как передает РИА “Новости”, об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на Минздрав Гамбурга.

Врачи отмечают "очень необычное" развитие болезни, примерно в сорока из 130 случаях речь идет об очень тяжелом состоянии больных, двое из них подключены к аппарату искусственного дыхания. Инфекцию вызывает так называемая энтерогеморрагическая бактерия Escherichia coli (EHEC).

"Число тяжелых случаев за такое короткое время очень необычно, необычны и возрастные группы", - отмечается в сообщении Института имени Роберта Коха.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), бактерия Escherichia coli часто присутствует в кишечнике людей и теплокровных животных. Большинство ее штаммов безвредны, но некоторые штаммы, такие как, например, энтерогеморрагическая E. coli (EHEC) могут вызывать тяжелые болезни пищевого происхождения.

Бактерия передается человеку, главным образом, при употреблении в пищу зараженных продуктов, таких, как сырые или не прошедшие достаточную тепловую обработку мясные продукты или сырое молоко.