Улицу Депутатскую в Киеве переименуют

В Киеве в честь выдающегося авиаконструктора Петра Балабуева назовут улицу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник, близкий к руководству Авиационного научно-технического комплекса им. Антонова.

23 мая Герою Украины П.Балабуеву исполнилось бы 80 лет. Сегодня на доме по улице Депутатской, где жил выдающийся авиаконструктор, в его честь установлена мемориальная доска.

П.Балабуев был генеральным конструктором АНТК им. Антонова с 1984 по 2005 годы (21 год). Под его руководством были разработаны самолеты Ан-22 «Антей», Ан-72, Ан-74, Ан-32, Ан-28, Ан-124 «Руслан», самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия».