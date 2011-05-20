Улицу Депутатскую в Киеве переименуют
15:24, 20 мая 2011Общество
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В честь выдающегося авиаконструктора
В Киеве в честь выдающегося авиаконструктора Петра Балабуева назовут улицу.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник, близкий к руководству Авиационного научно-технического комплекса им. Антонова.
23 мая Герою Украины П.Балабуеву исполнилось бы 80 лет. Сегодня на доме по улице Депутатской, где жил выдающийся авиаконструктор, в его честь установлена мемориальная доска.
П.Балабуев был генеральным конструктором АНТК им. Антонова с 1984 по 2005 годы (21 год). Под его руководством были разработаны самолеты Ан-22 «Антей», Ан-72, Ан-74, Ан-32, Ан-28, Ан-124 «Руслан», самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия».
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