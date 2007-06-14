Выходные будут очень жаркими

Завтра в западных, северных, днем и в центральных областях Украины местами кратковременные дожди, грозы, на западе в отдельных районах шквалы 15-20 м/с, град. На остальной территории без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 15-20°.

16-17 июня сохранится жаркая погода с температурой ночью 16-21°; днем 29-34°, в южных, восточных и большинстве центральных областей местами 35-37°, только в западных областях 16 июня 26-31°, 17 июня 23-28°. В западных и северных областях, 17 июня местами в центральных, а днем и на востоке Украины кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

18-19 июня в южной, восточной части и в Днепропетровской области будет преобладать знойная погода с температурой ночью 16-22°, днем 18 июня 30-35°, 19 июня (в Одесской и Николаевской областях и 18 июня) 26-32°; на остальной территории температура ночью 13-19°, днем 22-28°. Местами (18 июня в северо-западной половине Украины - почти повсюду) кратковременные дожди, грозы; 18 июня в восточных областях преимущественно без осадков.

В Киеве и области в пятницу местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°; по области ночью 15-20°, днем 28-33°.

16-17 июня сохранится жаркая погода с температурой ночью 16-21°, днем 29-34°. Кратковременный дождь, гроза (16 июня ночью без осадков, утром и днем отдельные грозовые дожди). Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

18-19 июня - местами (ночью 18 июня повсюду) кратковременные дожди, грозы, только ночью 19 июня без осадков. Температура ночью 14-19°, днем жара спадет до 23-28°.