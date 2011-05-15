Победитель Евровидения-2011 - Азербайджан

В финале Евровидения-2011, завершившемся в Дюссельдорфе (Германия), участвовали 25 представителей стран-участниц конкурса, из которых лучшие выбраны в результате зрительского голосования и вердикта членов профессионального жюри в каждой из 43 европейских стран.

На первом месте - дуэт Ell & Nikki (Эльдар Касимов и Нигяр Джамал) из Азербайджана с песней Running Scared, набрав 221 балл.

Представлявшая Украину Мика Ньютон заняла четвертое место - 159 баллов.

Украинской исполнительнице поставили высший балл (12) зрители из Армении, Словакии и Азербайджана; в "десятку" ее оценили Россия, Грузия, Беларусь; по 8 баллов пришли от Болгарии и Молдовы; есть 6 семерок (Италия, Македония, Турция, Греция, Португалия, Израиль), две шестерки (Словения, Сербия), две пятерки (Кипр, Хорватия), четыре очка от Мальты, три - от Албании, двойки - от Польши, Швеции и Румынии. 19 стран не включили Мику Ньютон в список десяти понравившихся.

Со своей стороны украинские зрители отдали 12 баллов грузинской рок-группе, 10 - победителям-азербайджанцам и 8 - Алексею Воробьеву из России. Баллы от 7 до 1 получили из Украины, соответственно, Молдова, Греция, Франция, Венгрия, Великобритания, Эстония, Швеция.

На втором и третьем Рафаэль Гуалацци (Италия, 189) и Эрик Сааде (Швеция, 185), за которых упорно боролись поклонники до самой последней секунды.

Дальше баллы распределились так:

5. Дания 134

6. Босния и Герцеговина 125

7. Греция 120

8. Ирландия 119

9. Грузия 110

10. Германия 107

11. Великобритания 100

12. Молдова 97

13. Словения 96

14. Сербия 85

15. Франция 82

16. Россия 77

17. Румыния 77

18. Австрия 64

19. Литва 63

20. Исландия 61

21. Финляндия 57

22. Венгрия 53

23. Испания 50

24. Эстония 44

25. Швейцария 19