Азаров: Украина существенно сократит объемы закупок газа у России

Украина во втором полугодии существенно сократит объемы закупок газа у России из-за роста его стоимости, основные закупки сделаны в первом квартале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в эфире «5 канала» заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ .

«Во втором полугодии мы газа будем покупать значительно меньше, чем в первом полугодии, поскольку вырастет его цена. Мы основные закупки сделали в первом квартале, и во втором квартале практически уже не будем закупать газ», - сказал Н.АЗАРОВ.