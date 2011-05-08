Государство закупит сахар, сухое молоко и сливочное масло

Аграрный фонд в июне проведет открытые торги по закупке сахара, сухого молока и сливочного масла. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. гендиректора АФ Сергей ХОРОШАЙЛОВ.

По его словам, соответствующий тендер опубликован в конце апреля в Вестнике госзакупок.

«Аграрный фонд начнет открытые торги в июне, и будет снимать с рынка излишек объема как раз той продукции, которая в этот сезон наиболее падает в цене, и будет продавать это уже до нового года», - сказал он.

С.ХОРОШАЙЛОВ пояснил, что торги будут проведены в июне, так как процедура осуществления таких закупок с момента объявления тендера занимает 60 дней. «То есть, Аграрный фонд начнет торги после этой процедуры и рассмотрения заявок», - отметил он.

По данным С.ХОРОШАЙЛОВА, Аграрный фонд в этом году получит 7,2 млрд. грн. на осуществление своей деятельности, в т.ч. 5 млрд. грн. - на форвардные закупки, и 2,2 млрд. - на осуществление работы по закупкам и продажам необходимой продукции, в т.ч., это касается сухого молока, масла.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины 26 января 2011 г. постановлением №66 утвердил объемы формирования государственного интервенционного фонда в 2011-2012 маркетинговом периоде. Согласно документу, минимальные объемы формирования запаса составляют: пшеницы твердой и мягкой, зерна смеси пшеницы и ржи (меслин) – 1,05 млн. тонн, ржи озимой и яровой – 90 тыс. тонн, ячменя – 40 тыс. тонн, сахара-песка (свекловичного) - 247,6 тыс. тонн, кукурузы – 30 тыс. тонн, молока сухого – 6 тыс. тонн, масла сливочного – 18 тыс. тонн и гречки - 35,28 тыс. тонн.