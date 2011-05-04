Синоптики прогнозируют заморозки

В ближайшие дни ожидаются заморозки на территории западных областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА сегодня на пресс-конференции.

«Заморозки на западе будут в ближайшие 2-3 ночи. Сегодня утром на территории Польши минимальная температура составляла 2-7 градусов мороза», - сказал Н.КУЛЬБИДА.

В связи с этим он подчеркнул, что частично эта воздушная масса попадет на территорию западных областей Украины.

Кроме того, по прогнозам Н.КУЛЬБИДИ, также в западных и северных областях Украины заморозков можно ожидать 16-18 мая. В других регионах заморозков не будет.