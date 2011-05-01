Во Львове уверяют, что дети из Запорожья отравились в дороге

Дети, которых госпитализировали 30 апреля во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция», приехали уже с отравлением. Об этом заявила главный санитарный врач Львова Раиса ПОТИЦКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера были госпитализированы 14 детей и 2 взрослых, прибывшие во Львов из Запорожья на международный фестиваль.

По словам Р.ПОТИЦКОЙ, заболевание у детей протекает в легкой и средней степени

«Причиной отравления могла стать еда, которой дети питались в дороге. Ведь во Львове дети не питались», - заверила санврач.

“Группа детей из Запорожья приехала во Львов 29 апреля в 18:00 и поселилась в гостинице «Львов». Однако, в гостинице они не питались, поскольку уже в то время у них были симптомы отравления, в частности рвота. Следовательно, сначала им пытались оказать помощь в гостинице, а затем сразу госпитализировали”, - сообщила Р.ПОТИЦКАЯ.

Во Львов из Запорожья приехала группа из 16 детей и 2 взрослых. Из этой группы не заболели лишь двое детей, однако им также была оказана медицинская помощь. Из Запорожья они сначала прибыли в Киев поездом, а уже от Киева во Львов - автобусом.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 14 учащихся Еврейской гимназии ОРТ-Алеф, в 1993 – 1995 года рождения.