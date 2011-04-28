Винницкая область отказалась от китайской гречки

На территории Винницкой области не будет реализовываться гречневая крупа, закупленная в Китае.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Винницкого областного совета Игорь КРЕВСКИЙ, информирует пресс-служба облсовета.

«Винницкая область отказалась от реализации на своей территории китайской гречневой крупы. В то же время областные власти договариваются с местными предприятиями о дополнительном производстве гречки», – сказал И.КРЕВСКИЙ.

Он отметил, что недавний ажиотаж вокруг гречки заставляет областные власти принимать внутренние региональные решения по укреплению продуктовой безопасности региона.

По словам И.КРЕВСКОГО, областная власть рекомендует районным государственным администрациям и советам составить баланс основных продуктов потребления, создать из нового урожая соответствующие запасы и обеспечить их хранение, а также предусмотреть для этого необходимые средства в местных бюджетах.

И.КРЕВСКИЙ подчеркнул, что создание внутренних региональных запасов – один из путей противостояния отечественной сельхозпродукции импорту.

«Большинство сельхозпродукции у нас производится в частном секторе. Она не конкурентоспособна, и ее душит импорт. Поэтому председатель облгосадминистрации рекомендует, и областной Совет его поддерживает в этом, чтобы районы позаботились о запасах основных продуктов потребления и предусмотрели на эти цели соответствующие средства в своих бюджетах», – отметил первый заместитель председателя облсовета.

По его мнению, такие меры позволят контролировать ценовую ситуацию на рынке области.