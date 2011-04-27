При получении крупной взятки задержан глава райгосадминистрации

В Хмельницкой области при получении более 10 млн. 500 тыс. грн. взятки задержан глава Новоушицкой районной государственной администраций.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

По их данным, председатель РГА, а также посредник в совершении этого преступления были задержаны сегодня, 27 апреля, следователями Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры совместно с сотрудниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

Незаконное вознаграждение предназначалось за выделение и изменение целевого назначения земельного участка площадью 33 га.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, по которому проводятся необходимые следственные действия.