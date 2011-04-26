МВД объяснил, почему зятя Черновецкого нет на сайте Интерпола
За "красную карточку" отвечает сама Украина
|Вячеслав СУПРУНЕНКО
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, комментируя появление в электронных СМИ сообщений о том, международного розыска В.СУПРУНЕНКО по каналам Интерпола нет, на что указывает отсутствие его персональных данных в разделе «красные карточки» на официальном сайте Интерпола.
Как заметили в УСО, Генеральный секретариат Интерпола на своем сайте в разделе «красные карточки» сообщает информацию о разыскиваемых лиц, публичное объявление данных которых является исключительно инициативой страны – инициатора розыска. В том же разделе есть оговорка, что количество лиц, данные которых опубликованы на сайте для публичного доступа, значительно меньше по сравнению с реальным количеством лиц, которые разыскиваются Интерполом с целью ареста и экстрадиции.
Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, В.СУПРУНЕНКО подозревается в совершении разбойного нападения. Следователь обратился в суд с представлением об избрании В.СУПРУНЕНКО меры пресечения - содержания под стражей.