МВД объяснил, почему зятя Черновецкого нет на сайте Интерпола

Зять мэра Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКОГО Вячеслав СУПРУНЕНКО объявлен в международный розыск по каналам Интерпола по запросу Генеральной прокуратуры Украины с внесением его данных в оперативно-розыскной учет Интерпола категории «красная карточка».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, комментируя появление в электронных СМИ сообщений о том, международного розыска В.СУПРУНЕНКО по каналам Интерпола нет, на что указывает отсутствие его персональных данных в разделе «красные карточки» на официальном сайте Интерпола.

Как заметили в УСО, Генеральный секретариат Интерпола на своем сайте в разделе «красные карточки» сообщает информацию о разыскиваемых лиц, публичное объявление данных которых является исключительно инициативой страны – инициатора розыска. В том же разделе есть оговорка, что количество лиц, данные которых опубликованы на сайте для публичного доступа, значительно меньше по сравнению с реальным количеством лиц, которые разыскиваются Интерполом с целью ареста и экстрадиции.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, В.СУПРУНЕНКО подозревается в совершении разбойного нападения. Следователь обратился в суд с представлением об избрании В.СУПРУНЕНКО меры пресечения - содержания под стражей.