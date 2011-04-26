С Пилипишина взяли подписку о невыезде

Следователь прокуратуры 25 апреля избрал бывшему главе Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации Виктору Пилипишину меру пресечения в виде подписки о невыезде. Такое решение было принятое с учетом состояния здоровья обвиняемого Пилипишина, сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Пресс-служба ГПУ напоминает, что прокуратурой столицы расследуется уголовное дело по обвинению бывшего главы Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации в превышении служебных полномочий при передаче в частную собственность одному из обществ зданий на проспекте Победы общей площадью свыше 3220 кв.м, чем нанесен ущерб на сумму свыше 15 млн. грн.

В том числе частной структуре было незаконно передано здание действующей вечерней школы № 5, где до последнего времени проводилась учеба.

В связи с поступлением информации о намерении Пилипишина уклониться от следствия, следователем прокуратуры было принято решение о его временном задержании по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК Украины, а также о привлечении в качестве обвиняемого.

Голосеевским районным судом 22 апреля 2011 года вынесено постановление о задержании и доставке Пилипишина в суд для рассмотрения представления об избрании ему меры пресечения - взятии под стражу.

Однако по указанным решениям следователя и суда Виктор Пилипишин не задерживался, поскольку находился на лечении в медицинском заведении «Медиком», а на данное время Пилипишин находится в Национальном научном центре «Институт кардиологии им. академика Стражеско» АМН Украины, заметили в пресс-службе ГПУ.

На данное время проводятся следственные действия с целью установления всех обстоятельств дела.