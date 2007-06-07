Семенюк отменила торги по продаже второго пакета ”Укртелекома”

Фонд государственного имущества отменил намеченные на 8 июня торги по продаже второго 1% пакета акций ОАО “Укртелеком” на фондовой бирже ПФТС в связи с судебным запретом.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

По информации пресс-службы, торги были отменены, поскольку в судебном постановлении, запрещающем проведение торгов в ПФТС, содержится требование, запрещающее всем физическим и юридическим лицам осуществлять действия по отчуждению акций «Укртелекома».

Ранее Фонд госимущества заявлял о своих намерениях провести намеченные на 8 июня аукционные торги по продаже второго по счету однопроцентного пакета “Укртелекома” в ПФТС, невзирая на судебный запрет. Как отмечали в Фонде, в судебном постановлении, запрещающем проведение торгов в ПФТС, значится неверное именование этой торговой площадки. По информации пресс-службы, ПФТС названа «ассоциацией», тогда как она имеет статус «фондовой биржи». Подобная ошибка и делала возможным, по мнению представителей Фонда, проведение торгов в ПФТС 8 июня в правовом поле.

В то же время в пресс-службе никак не комментировали, насколько результативным будет проведение этих торгов в связи со слабой активностью потенциальных покупателей, наблюдавшихся на предыдущих торгах.

Как сообщал УНИАН, ранее Киевский хозяйственный суд запретил проведение торгов 22 мая на Украинской фондовой бирже (УФБ) и 8 июня в ПФТС по продаже 1%-х пакетов акций ОАО «Укртелеком” в обеспечение иска предприятия “Дотрин-2002” Хмельницкого областного общества Всеукраинской организации инвалидов “Союз организации инвалидов Украины”.

В связи с этим Фонд назначил новую дату проведения торгов на УФБ – на 29 мая. Данные торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

После этого Фонд еще раз переназначал дату торгов, в этот раз на 5 июня. Но и в этот раз торги не состоялись, поскольку компании, подавшие заявки на эти торги, не предоставили гарантийные письма об обеспечении своего участия в них.