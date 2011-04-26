Столичные вузы «забыли» начислить студентам 1,5 млн грн стипендий

Большинство столичных вузов позволяют себе задерживать выплаты стипендий студентам или выплачивать их частично — без учета индексаций и надбавок, предусмотренных законодательством.

Таковы результаты проверки в 11 высших учебных заведениях и четырех профессионально-технических училищах столицы, проведенной прокуратурой Киева по итогам последних двух лет.

По результатам проверки органами прокуратуры столицы было внесено 15 предписаний и представлений, в том числе и с требованием относительно возмещения средств на общую сумму около 1,5 млн грн. Также было возбуждено уголовное дело в отношении директора Киевского профессионального лицея сферы услуг, который в 2010 году издал приказ, лишивший 176 учащихся стипендии.

Прежде всего нарушения касаются тех студентов, которых относят к категории социально уязвимых: это дети-сироты, инвалиды, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС, из малообеспеченных семей, которых государство во время обучения обязано поддерживать материально, выделяя соответствующие средства из государственного бюджета.

В частности, за последние два года вузами допускались многочисленные нарушения социальных прав студентов — стипендии выплачивались в меньшем размере, чем предусмотрено законодательством, не проводилась их индексация, студенты, временно по болезни прекратившие обучение, не получали ежемесячную помощь и т.д.

Так, например, в Национальном транспортном университете, назначая стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, проигнорировали тот факт, что те отлично учатся, и к социальной стипендии прибавили надбавку только в 60 грн, вместо надлежащей академической стипендии в размере 590 грн. Таким образом социально незащищенные студенты-отличники, считающие каждую копейку и экономящие буквально на всем, недополучили 109 тыс. грн.

Такие факты не единичны. Аудиторы зафиксировали немало случаев, когда в университетах, в нарушение требований ст.54 закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», студентам из числа детей-сирот и лишенных родительской опеки начислялась стипендия в размере 1060 грн вместо положенных 1160 грн. отнимая, таким образом, у них по 100 грн ежемесячно.

Как правило, руководители учебных заведений объясняют это стремлением сэкономить государственные средства. Очевидно, из таких соображений в Национальном авиационном университете студентам, являющимся детьми-инвалидами и инвалидами І—ІІІ групп, не начисляли и не выплачивали дополнительно к академической социальную стипендию, которая составляет 9% от минимальной ординарной (обычной) стипендии.

Проверкой также установлено, что учебные заведения нарушают требования постановления Кабинета министров Украины (№226 от 05.04.94 г.) «Об улучшении воспитания, обучения, социальной защиты и материального обеспечения детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», которым предусмотрена ежегодная денежная помощь на приобретение учебной литературы и пополнение гардероба. Такие выплаты студентам данной категории, не проводились, в частности, в Киевском национальном университете технологий и дизайна и в Киевском медицинском колледже.

В Национальном авиационном университете не позаботились об индексации стипендий детям-сиротам, по этой причине студентам этой категории не выплачено свыше 300 тыс. грн, — таким образом были нарушены имущественные права почти 200 студентов.

В Национальном университете «Киево-Могилянская академия», а также в транспортном и лингвистическом национальных университетах выявлены факты, когда студентам, временно прекратившим учебу по болезни, не выплачивалась материальная помощь, предусмотренная законодательством.

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