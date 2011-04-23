В Украине насчитали около 10 тыс. нефтегазоносных скважин

В Украине в настоящее время насчитывается около 10 тыс. нефтегазоносных скважин.

Об этом в интервью ZN.UA сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Эдуард СТАВИЦКИЙ.

«Но вы же прекрасно понимаете, что это не константа», - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли и в дальнейшем на законсервированных шахтах вестись работы по нелегальной добыче, Э.СТАВИЦКИЙ сказал: «Гарантий, что такие случаи не повторятся, я дать не могу. Но мы делаем все для того, чтобы это стало невозможным, то есть невыгодным „промыслом».