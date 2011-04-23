В Украине насчитали около 10 тыс. нефтегазоносных скважин
20:08, 23 апреля 2011Общество
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Данные Госгеонедр
В Украине в настоящее время насчитывается около 10 тыс. нефтегазоносных скважин.
Об этом в интервью ZN.UA сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Эдуард СТАВИЦКИЙ.
«Но вы же прекрасно понимаете, что это не константа», - добавил он.
Отвечая на вопрос о том, будут ли и в дальнейшем на законсервированных шахтах вестись работы по нелегальной добыче, Э.СТАВИЦКИЙ сказал: «Гарантий, что такие случаи не повторятся, я дать не могу. Но мы делаем все для того, чтобы это стало невозможным, то есть невыгодным „промыслом».
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