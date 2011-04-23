ЮНИСЕФ: ущерб от Чернобыльской катастрофы мог быть меньше

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призывает власти Украины способствовать распространению йодирования пищевой соли для преодоления йододефицита у населения.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве ЮНИСЕФ в Украине.

Согласно сообщению, некомпенсированный дефицит йода у жителей Украины, который существовал 25 лет назад, в десять раз увеличил негативный эффект от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сегодня масштабы йододефицита в Украине возросли, и он наносит огромный вред здоровью большинства украинцев.

В ЮНИСЕФ отмечают, что Японии удалось избежать такого вреда для здоровья своего населения от аварии на АЭС «Фукусима-1» именно благодаря отсутствию йододефицита, природное для этих территорий. Однако в Украине дефицит йода зафиксирован во всех регионах.

Во время Чернобыльской катастрофы щитовидные железы украинцев, которые постоянно ощущали недостаток йода, поглотили огромное количество радиоактивного йода, который попал в атмосферу в результате взрыва. Множество людей получили сильное внутреннее облучение, результатом которого стало увеличение случаев рака щитовидной железы в 10 раз. Этого не произошло бы, если бы накануне взрыва йододефицит у населения был компенсирован постоянным употреблением йодированной соли.

Однако вред здоровью недостаток йода наносит не только во время ядерных катастроф. Мировая медицина признала йододефицит основной причиной формирования умственной отсталости и необоротных повреждений мозга. Самую большую опасность он представляет для формирования плода в утробе матери и развития ребенка в первые годы жизни. В частности, дефицит йода во время беременности приводит к рождению детей с кретинизмом. Без достаточного количества йода женщины теряют способность рожать, подростки – 10–15 пунктов IQ, а взрослые – работоспособность.

В ЮНИСЕФ напоминают, что самым эффективным и в то же время более самым дешевым средством его преодоления, подтвержденным опытом 137 стран мира, является массовое йодирование пищевой соли.

В Украине эта мера до сих пор не внедрена, несмотря на постоянные призывы украинских ученых и медиков, а также мирового сообщества. При этом попытки внедрить в качестве базовой йодопрофилактику в другие пищевые добавки, в том числе на основе богатых йодом морских водорослей, является откровенным лоббированием коммерческих интересов, поскольку они менее эффективны и более дороги.

ЮНИСЕФ напоминает, что профилактика йода не лечит болезни, которые возникают в результате йододефицита, а предотвращает их появление. Поэтому для таких регионов, как Украина, где существует постоянный природный дефицит йода, очень важна постоянная массовая йодопрофилактика.