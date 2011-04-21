В Луцке нашли подпольную макаронную фабрику

В Луцке налоговики выявили подпольную макаронную фабрику, где изъяли почти 7 тонн готовой к реализации продукции.

Об этом сообщили УНИАН в управлении налоговой милиции ГНА в Волынской области.

На подпольном производстве товар паковали в полиэтиленовую тару без маркировки и продавали на рынках Луцка.

Как указано в сообщении, именно из-за несоблюдения законодательных требований, которые регламентируют изготовление и реализацию пищевой продукции для населения, сотрудники налоговой милиции изъяли партию изготовленной макаронной продукции и оборудование подпольного цеха.

Сейчас налоговая милиция устанавливает поставщиков сырья и получателей готовой продукции и проверяет продукцию на соответствие санитарно-гигиеническим нормам.