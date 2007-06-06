МИД России: для Николая Жулинского было сделано исключение

Советнику президента Украины Николаю Жулинскому было запрещено въезжать на территорию РФ так как в отношении него действуют ограничительные меры, предусмотренные российским законом, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

"Действительно, гражданину Украины Николаю Жулинскому, прибывшему рейсом с Украины в аэропорт "Пулково", не было разрешено въезжать на территорию России, так как в отношении этого гражданина действуют ограничительные меры, предусмотренные российским законодательством", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что "рассматривают инцидент с Жулинским как исключительный, обусловленный только юридически закрепленными нормами".

"Кроме того, мы ни при каких обстоятельствах не намерены превращать этот отказ во въезде в систему", - добавили в департаменте.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в УНИАН советник Президента Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ считает, что в России существует список людей, составленный во время Помаранчевой революции, которые не должны быть допущены на территорию этой страны.

Н.ЖУЛИНСКИЙ допускает, что “что этот список составлялся в период Помаранчевой революции, и я думаю, что это касается, прежде всего, тех людей, тех деятелей, политиков, которые были активны в тот период”.

По его словам, если к нему у России есть какие-то претензии, то об этом должны были сообщить хотя бы Министерству иностранных дел Украины. “Я считаю себя оскорбленным, в какой-то мере униженным как гражданин Украины”, - отметил Н.ЖУЛИНСКИЙ. Он подчеркнул, что “это дело так не оставит”.

По его словам, он будет консультироваться с Министерством иностранных дел Украины. Он также добавил, что “завтра будет встреча Арсения ЯЦЕНЮКА с министром РФ, и там будет этот вопрос стоять”.

Как также отметил Н.ЖУЛИНСКИЙ, завтра будет праздноваться 15 лет установления дипломатических отношений между Украиной и РФ, “и здесь вдруг решили они так отпраздновать, такой акцией, как депортация украинского гражданина”.