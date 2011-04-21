Киевское метро на Пасху будет работать дольше

В ночь с 23 на 24 апреля режим работы Киевского метрополитена будет изменен по случаю празднования Христова Воскресенья и с целью обеспечения нормальной работы в праздничный день.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”.

Так, в ночь с 23 на 24 апреля работа метрополитена будет продолжена на один час.

Кроме того, утром 24 апреля станции Киевского метрополитена откроются для пассажиров на один час раньше.