Родители учеников просят прокурора защитить три макеевских школы

В Донецкой области родители учеников трех школ города Макеевки (№№ 3; 27 и 100) просят прокурора города Олега ПОЛЯКОВА отменить решение сессии Макеевского городского совета от 25 марта 2011 года о закрытии их учебных заведений.

Об этом они написали в своем заявлении, адресованном прокурору, текстом которого располагает УНИАН.

Авторы заявления напомнили, что 25 марта 2011 года сессией Макеевского городского совета без обсуждения было принято решение «О ликвидации Макеевских общеобразовательных школ I-II ступеней № № 3, 27, 94, 100», которое было принято во исполнение Программы оптимизации учебных заведений города, несмотря на категорическое несогласие родителей учеников школ № № 3, 27, 100.

Так, родители этих трех школ подчеркнули, что неоднократно обращались по этому вопросу к мэру Макеевки Александру МАЛЬЦЕВУ, председателю Донецкой областной госадминистрации Анатолию БЛИЗНЮКУ и к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

«Вопреки закону, мы не получили ответа на протесты, митинги, пикеты родителей, учащихся школ и общественности», – говорится в заявлении.

Его авторы, ссылаясь на закон «О прокуратуре», для соблюдения законности попросили О. ПОЛЯКОВА «провести полную, всестороннюю, объективную проверку соответствия принятого решения нормам действующего законодательства и в случае несоответствия принятого решения нормам действующего законодательства вынести прокурорский протест на решение Макеевского городского совета «О ликвидации Макеевских общеобразовательных школ I-II ступеней № № 3, 27, 94, 100». Родители просят прокурора в своем протесте «поставить вопрос об отмене данного решения горсовета».

Также авторы заявления просят О.ПОЛЯКОВА «в случае отклонения протеста или уклонения от его рассмотрения обратиться с иском в суд о защите прав и законных интересов граждан, родителей учеников школ № №3; 27;100».

«Просим проверку осуществить с нашим участием. Для этого предоставляем Вам наши адреса и телефоны. По результатам принятого решения просим предоставить нам письменный ответ», - заключено в заявлении.

Как сообщал УНИАН, несмотря на массовые протесты, решением Макеевского горсовета от 25 марта 2011 года были закрыты общеобразовательные школы №3, №27 и №100. Во всех случаях органы местной власти заявляют о недостатке бюджетных средств на содержание этих учебных заведений.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрыть 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карте по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».