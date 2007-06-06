СБУ задержала крупную партию контрабандных бриллиантов

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность организованной преступной группировки с международными связями, которая занималась контрабандным перемещением бриллиантов и драгоценных камней с последующей их легализацией на территории нашего государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБ Украины, 4 июня сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с таможенниками задержали в международном аэропорту “Борисполь” одного из курьеров-иностранцев, который прибыл из Израиля с контрабандной партией драгоценностей. Партию бриллиантов в количестве 357 штук весом свыше 150 каратов злоумышленник спрятал в чемодане среди личных вещей и пытался незаконно переместить их через таможенную границу Украины. По предварительным подсчетам, стоимость изъятых бриллиантов может составлять почти 500 тысяч гривен.

Сейчас решается вопрос о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности по ст. 201 Уголовного кодекса Украины („Контрабанда”).

Как отметили в пресс-центре СБУ, это не первый случай задержания контрабандистов с бриллиантами. В мае другой иностранец также пытался через Днепропетровский аэропорт ввезти из-за границы в личных вещах 400 бриллиантов на общую сумму больше полумиллиона гривен.

Контрабандист задержан и возбуждено уголовное дело по статье 201 Уголовного кодекса Украины („Контрабанда”).