Продажа акций ”Укртелекома” возможна благодаря судебной ошибке

Фонд государственного имущества планирует провести намеченные на 8 июня аукционные торги по продаже 1% пакета акций ОАО “Укртелеком” на фондовой бирже ПФТС, несмотря на судебный запрет. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Как отметили в пресс-службе, в судебном определении, запрещающем проведение торгов в ПФТС, содержится неправильное название этой торговой площадки. Так, по информации пресс-службы, ПФТС названа «ассоциацией», в то время как она имеет статус «фондовой биржи».

По информации пресс-службы, данная ошибка делает возможным проведение торгов в ПФТС 8 июня в правовом поле.

В то же время в пресс-службе никак не прокомментировали, насколько результативным будет проведение этих торгов в связи со слабой активностью потенциальных покупателей, наблюдающейся на предыдущих торгах.

По информации пресс-службы, стартовая цена выставляемого на торги 1 % пакета акций «Укртелекома» составит столько же, сколько и на предыдущих торгах - 215 млн. 351,8 тыс. грн. Стартовая цена 1 акции составит 1,15 грн. (номинальная цена 1 акции - 0.25 грн. - УНИАН).

Ранее Киевский хозяйственный суд запретил проведение торгов 22 мая на Украинской фондовой бирже (УФБ) и 8 июня в ПФТС по продаже 1%-ых пакетов акций ОАО «Укртелеком” в обеспечение иска предприятия “Дотрин-2002” Хмельницкого областного общества Всеукраинской организации инвалидов “Союз организации инвалидов Украины”.

Как сообщал УНИАН, намеченные на 5 июня аукционные торги по продаже 1% акций «Укртелекома» отменены, поскольку подавшие заявки на эти торги компании не предоставили гарантийные письма на обеспечение своего участие в них.

Назначенные на 29 мая торги по продаже 1% пакета акций ОАО "Укртелеком" на Украинской фондовой бирже не состоялись из-за отсутствия заявок.