Затулин: Россия никому не отдаст ключи от Керченского пролива

Директор Института стран СНГ, депутат Государственной думы Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН считает, что Украина и Россия дожны совместно использовать Керченский пролив и Азовское море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ЗАТУЛИН заявил сегодня журналистам в Симферополе.

"Принцип отношения к керченской проблематике всегда был с российской стороны - совместное использование. Не всегда это встречает понимание, с 2004 года чаще непонимание - все время предлагают нам поделить Керченский пролив по срединной линии. Отсюда возникает куча разных превходящих проблем - принадлженость Тузлы и так далее", - сказал К.ЗАТУЛИН.

"Если исходить даже не из буквоедства, а из соображения здравого смысла, неужели кто-то думает - на Украине или все равно где-то - что Россия, в течение нескольких сотен лет, стремившаяся овладеть проливами - только не Керченским, как вы знаете, а другими - Боспором и Дарданеллой - и одним из этапов на этом пути было завоевание или, если хотите, возращение Крыма, потому что Крым был в значительной степени славянским до того, как он оказался крымскотатарским ханством, так вот - неужели кто-то думает, что (потратив столько средств и не добившись этого, но тем не менее потеряв много жизней за это и так далее), из-за какой-то кляксы сорок какого-то года, решения какого-то горсовета готова (Россия готова - УНИАН) отдать ключи от пролива?", - заявил К.ЗАТУЛИН.

По его словам, Россия уступала часто и много свои позиции, особенно в 90-х годах, сейчас же в РФ другое время и эта страна не будет уступать, особенно в Причерноморье. Поэтому, отметил он, лучшим выходом для обеих стран является совместное использование Керченского пролива и Азовского моря.