Пойманный на взятке чиновник сбил машиной двух милиционеров

В Запорожской области заместитель директора Национального парка «Приазовский» при задержании сотрудниками Управления по борьбе с экономической преступностью при получении взятки оказал сопротивление и ранил сотрудника милиции.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей запорожского главка милиции, сотрудники ГСБЭП получили оперативную информацию о том, что заместитель директора Национального парка «Приазовский» за взятки устраивает людей на работу в парк. Было установлено, что 15 апреля состоится передача данному должностному лицу 2 тысяч долларов от кандидата на должность инспектора службы охраны парка. Непосредственно после получения взятки сотрудники милиции начали операцию по задержанию чиновника, однако он оказал ожесточенное сопротивление: пытаясь скрыться с места происшествия на автомобиле, совершил наезд на двух сотрудников ГСБЭП, причинив одному из них серьезные травмы, сообщили в ЦОС, отметив, что, тем не менее, злоумышленник был задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение сотруднику правоохранительных органов телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Ведется следствие.

По неофициальным данным, один из пострадавших сотрудников милиции, который получил не только многочисленные ушибы и ссадины, но и перелом, находится в больнице на стационарном лечении.