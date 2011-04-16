Крым подписал договор с Российским национальным комитетом

Между Советом министров Крыма и Российским национальным комитетом по Черноморскому экономическому сотрудничеству (РНК ЧЭС) подписано соглашение о сотрудничестве в сфере инвестиций сроком на три года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК, подписи под документом поставили глава правительства Крыма Василий ДЖАРТЫ и председатель РНК ЧЭС Виктор АРХИПОВ.

Подписание состоялось в Ялте, в Ливадийском дворце, одновременно с заседанием Экономического совета СНГ.

«Соглашение дает возможность продвигать на международном уровне крымские инвестиционные и инновационные проекты. Это поможет привлечь инвестиции в экономику Крыма и будет способствовать развитию автономии, повышению уровня жизни крымчан», – заявил В.ДЖАРТЫ, отвечая на вопросы журналистов после подписания соглашения.

В.АРХИПОВ, в свою очередь, сообщил, что РНК ЧЭС обеспечивает участие России в Организации Черноморского экономического сотрудничества, которая объединяет 12 государств.

«Подписанное сегодня соглашение поможет Крыму более эффективно представлять свои интересы не только в России, но и во всех этих странах, во всем Черноморском регионе», – отметил глава РНК ЧЭС.

Один из пунктов соглашения обязывает РНК ЧЭС искать и привлекать инвесторов для реализации проектов, предоставленных Советом министров Крыма.

«Вскоре мы договоримся и попробуем провести презентацию крымских инвестиционных проектов в Москве в торгово-промышленной палате. Пусть московские бизнесмены увидят возможности Крыма своими глазами», – заявил В.АРХИПОВ.