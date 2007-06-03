Тимошенко: Давидович и Ставнийчук перехитрили сами себя

Экс-председатель Центральной избирательной комиссии Украины Ярослав ДАВИДОВИЧ и его заместитель Марина СТАВНИЙЧУК не попали в новый состав ЦИК из-за того, что не смогли организовать избирательный процесс.

Об этом в воскресенье вечером в эфире телеканала «Интер» заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«В сущности, первым руководителем ЦИК был ДАВИДОВИЧ, вторым руководителем – практически его правой рукой – была СТАВНИЙЧУК, и мы увидели, как дважды дата, которая была назначена на выборы Президентом Украины, была сорвана именно Центральной избирательной комиссией», - сказала лидер БЮТ.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, это будет «неплохим уроком для всех чиновников, которые занимают те или другие должности, что когда они начинают играть двойную игру, когда они пытаются разложить риски во все абсолютно корзины, и когда они прикрывают себя со всех сторон, а не думают о Конституции, о законах и о праве людей, собственно, получать то, что предусмотрено Конституцией, - эти чиновники должны уходить с политической арены».