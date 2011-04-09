Министр: владельцы миллиона гектаров земли погибли или умерли

Министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что все ветви власти в Украине должны взять на себя ответственность за завершение земельной реформы в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК заявил вчера в Житомире на совещании «Перспективы развития агропромышленного комплекса Житомирской области, проблемы земельных отношений и пути их решения».

По словам министра, все это необходимо сделать из-за того, что "процессы проведения в Украине земельной реформы надолго затянулись". "Законодательная база в Украине пока такова, что владелец земельного пая, арендатор и все, кто причастен к земле, по большей части не заинтересованы в проведении реформы земли. У них часто нет желания раскрыть всю земельную проблематику", - сказал министр.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК назвал и другие проблемы, которые являются помехой успешной реализации земельной реформы в Украине. "Мы сегодня имеем такую ситуацию, что около 1 млн. га земли в Украине не известно кому принадлежат, то есть, владельцы земли погибли или умерли, наследство никто не получил, не понятно, что делать, также есть много земельной проблематики, тормозящей проведение в Украине земельной реформы, которую нужно уже завершить", - сказал министр. Он рассказал также, какие законы нужно принять, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

«Сейчас наработаны законопроекты, которые нужно принять парламенту для того, чтобы завершить эту работу, они касаются земельного кадастра, рынка земли, закона о консолидации сельскохозяйственных земель и плодородия почв», - напомнил министр.

Он призвал украинских политиков и чиновников говорить не о рынке земли, а о формах сельскохозяйственного ведения хозяйства, в которые, по его словам, "можно привлечь инвестиции. "Их нужно привлечь для того, чтобы можно было найти способ приостановить деградацию украинского села и увеличить экономические показатели деятельности аграрного сектора", - подчеркнул министр.