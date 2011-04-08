В 2011 году почти 3 тысячи железнодорожников выучат иностранный язык.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, в рамках подготовки к проведению чемпионата по футболу Евро-2012 «Укрзализныця» запланировала в этом году провести курсы иностранных языков для 2922 работников пассажирского хозяйства. По состоянию на 5 апреля 2011 года обучение прошли уже 460 железнодорожников, посещают курсы - 1 116 работников железнодорожного транспорта.

Для учебного процесса для поездных бригад, проводников и работников вокзалов с начала года закуплено 404 словарей, учебников и пособий по иностранным языкам.

Кроме того, в 2011 году ООО «Инпрес» издано 4000 экземпляров словаря-разговорника. На сегодня «Укрзализныця» разослала их по железным дорогам.

Напомним, в 2010 году Донецкая железная дорога приобрела 1200 экземпляров словарей-разговорников.