В Одессе поставят памятник Высоцкому

5 сессия Одесского горсовета 6 созыва приняла решение создать депутатскую комиссию по подготовке мероприятий, связанных с сооружением в городе памятника деятелю искусств Владимиру Высоцкому.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат горсовета Александр ВАСИЛЬЕВ отметил, что «Одесса сыграла большую роль в жизни актера и барда, поэтому вполне закономерно желания горожан увековечить его память путем установки монумента В.Высоцкому в районе Одесской киностудии».

Вместе с тем, сессия отменила постановление горисполкома от 22 февраля 2007 года о реставрации зданий гостиниц «Спартак» и «Большая Московская» на Дерибасовской улице инвестором памятника императрице Екатерине II Русланом ТАРПАНОМ.

Решение принято «в связи с невыполнением своих обязательств владельцем ООО «Мечта» по проектированию, реставрацию и реабилитации в 3-годичный срок отелей «Спартак» и «Большая Московская», являющихся объектами культурного наследия».

Депутаты подвергли критике экс-депутата Р.ТАРПАНА за то, что вместо реставрации гостиницы «Спартак» он снес здание и получил полгектара земли на Дерибасовской под застройку. Восстановить сейчас памятник архитектуры трудно, а продажа этого участка с аукциона, по мнению депутатов, принесла бы городу сотни миллионов гривен, крайне необходимых для погашения накопившихся долгов за энергоресурсы.