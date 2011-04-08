7-летний мальчик погиб под обвалом стены

02:34, 08 апреля 2011
Общество
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Трагедия в Житомирской области

В селе Жовтнивка Володарско-Волынского района Житомирской области под обвалом стены погиб 7-летний мальчик.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, обвал произошел 5 апреля в здании расположенной на окраине села неработающей фермы.

Проводится проверка.

 

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