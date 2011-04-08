7-летний мальчик погиб под обвалом стены
02:34, 08 апреля 2011Общество
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Трагедия в Житомирской области
В селе Жовтнивка Володарско-Волынского района Житомирской области под обвалом стены погиб 7-летний мальчик.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.
По его словам, обвал произошел 5 апреля в здании расположенной на окраине села неработающей фермы.
Проводится проверка.
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