7-летний мальчик погиб под обвалом стены

Трагедия в Житомирской области

В селе Жовтнивка Володарско-Волынского района Житомирской области под обвалом стены погиб 7-летний мальчик. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ. По его словам, обвал произошел 5 апреля в здании расположенной на окраине села неработающей фермы. Проводится проверка.

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