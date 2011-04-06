В США установили монумент в виде гитары Кобейна
08:57, 06 апреля 2011Общество
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"And one more special message to go..."
В ночь на среду в США состоялась торжественная церемония открытия скульптуры, изображающей гитару Курта Кобейна.
Церемония приурочена к 17-й годовщине смерти фронтмена знаменитой группы Nirvana, согласно официальной версии покончившего жизнь самоубийством в Сиэтле в 1994 году.
Бетонная скульптура установлена в парке города Абердин в штате Вашингтон, где родился Кобейн.
У монумента установлена металлическая лента с выгравированной фразой из песни On a Plain: «Еще одно послание, и мое дело сделано, и я смогу пойти домой».
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