В США установили монумент в виде гитары Кобейна

В ночь на среду в США состоялась торжественная церемония открытия скульптуры, изображающей гитару Курта Кобейна.

Церемония приурочена к 17-й годовщине смерти фронтмена знаменитой группы Nirvana, согласно официальной версии покончившего жизнь самоубийством в Сиэтле в 1994 году.

Бетонная скульптура установлена в парке города Абердин в штате Вашингтон, где родился Кобейн.

У монумента установлена металлическая лента с выгравированной фразой из песни On a Plain: «Еще одно послание, и мое дело сделано, и я смогу пойти домой».

Газета.ру