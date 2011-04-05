Дело о повреждении плитки на Майдане дошло до суда

Прокуратура Киева 1 апреля передала в суд уголовное дело по обвинению шести человек в повреждении плитки покрытия и металлического ограждения Майдана Незалежности столицы и перекрытии участниками акции протеста проезжей части улиц Крещатик и Институтская, что привело к существенному нарушению работы транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Его расследовало ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Дело для рассмотрения по существу направлено в Шевченковский районный суд г. Киева.