Крымская милиция готовится к 62-летию депортации

18 мая в Крыму отметят 62-ую траурную годовщину депортации народов с полуострова.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК, мероприятия, посвященные памятной дате, пройдут в соответствии с планом, утвержденным меджлисом крымскотатарского народа и организационным комитетом Совета министров автономии.

По информации крымской милиции, традиционные шествия и митинги, регламентированные и санкционированные, будут проходить практически во всех населенных пунктах полуострова. В рамках мероприятий, посвященных 62-й годовщине депортации, намечено возложение венков к памятным знакам, митинги, шествия, траурные собрания.

Крымские правоохранители обращают внимание на то, что проведение данных мероприятий будет сопровождаться большим скоплением людей. В связи с этим ГУ МВД Украины в АРК утверждает план охраны общественного порядка во время проведения дня депортации. Будут задействованы все силы крымской милиции.

Наибольшее скопление людей ожидается в г. Симферополе во время проведения 18 мая с 13.00 до 15.00 траурного митинга на площади им. Ленина. Во время движения колонн к месту проведения митинга и непосредственно в месте его проведения, предусмотрено ограничение движения транспортных средств, вплоть до полного его прекращения.

Сотрудники милиции обращают внимание населения Крыма на данные мероприятия для планирования гражданами своего личного и рабочего времени. Правоохранители предостерегают жителей и гостей полуострова от каких-либо провокационных высказываний и действий, носящих провокационный характер, в адрес участников мероприятий и окружающих людей, просят быть бдительными, соблюдать порядок, не терять из виду своих несовершеннолетних детей, а также проявлять уважение.