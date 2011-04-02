Со взяткой в 120 тысяч долларов задержан глава райадминистрации

Во Львовской области при получении взятки задержан глава Турковской районной государственной администрации.

Об этом сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК.

По его словам, глава РГА требовал взятку в размере 120 тыс. дол. за решение «земельного вопроса». Задержание состоялось вчера, 1 апреля, «с поличным».

Кроме того, по данным Д.ХАРЧУКА, вместе с главой Турковской РГА задержаны еще несколько должностных лиц этой райгосадминистрации.