Со взяткой в 120 тысяч долларов задержан глава райадминистрации
10:24, 02 апреля 2011Общество
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Сообщает Львовское ГУ МВД
Во Львовской области при получении взятки задержан глава Турковской районной государственной администрации.
Об этом сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК.
По его словам, глава РГА требовал взятку в размере 120 тыс. дол. за решение «земельного вопроса». Задержание состоялось вчера, 1 апреля, «с поличным».
Кроме того, по данным Д.ХАРЧУКА, вместе с главой Турковской РГА задержаны еще несколько должностных лиц этой райгосадминистрации.
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