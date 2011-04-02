Доходы Литвина - около миллиона

В соответствии с декларацией общая сумма совокупного дохода председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА и членов его семьи в 2010 году составила 942 329,5 грн., сообщает газета “Голос України”.

В декларации отмечается, что В.ЛИТВИН получил в прошлом году 913 878,67 грн., в том числе его заработная плата составляет 242 880,00 грн., доходы от научной, преподавательской, творческой деятельности, авторское вознаграждение (гонорар) — 424 809,55 грн.

Председатель Верховной Рады Украины владеет земельным участком общей площадью 4698 кв. метров, квартирой (259,8 кв. м) и гаражом (18 кв. м). Кроме того, члены семьи владеют земельным паем площадью 9,56 га, жилым домом (эллинг) общей площадью 339,3 кв. метров и садовым дачным домом общей площадью 277,2 кв. метров.

На счетах в банках В.ЛИТВИН имеет 2 735 292,63 грн., члены его семьи - 500 859,73 грн.