Сегодня во Львове будет высажено 100 саженцев сакуры

2 апреля во Львове, в парке имени Папы Римского Иоанна Павла II у Храма Рождества Пресвятой Богородицы на Сыхове, руководство области и представители общественности высадят 100 саженцев японской сакуры в знак поддержки японского народа, пострадавшего от стихии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, высадка начнется в 10.00, в ней примут участие председатель ОГА Михаил ЦЫМБАЛЮК, сотрудники администрации, журналисты.

100 саженцев японской сакуры накануне пообещал подарить львовянам глава украинского МЧС Виктор БАЛОГА.

«Таким образом будет выражена поддержка японскому народу, который переживает нелегкие времена после цунами и аварии на атомной станции», - сообщили в ОГА.

«Такая акция будет символизировать единство двух народов - японского и украинского. Мы разные - у нас разный менталитет, традиции, культура; разный уровень экономического развития и благосостояния населения; наши страны расположены на значительном расстоянии друг от друга. Однако когда речь идет о безопасности всего человечества, мы должны быть вместе», - говорится в сообщении.