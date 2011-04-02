Кинах: в неудобное положение попадают наши друзья в Евросоюзе

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ скептически относится к определению сроков завершения каких-либо серьезных международных переговоров, в том числе и к определению сроков вступления Украины в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он на пресс-конференции в Киеве.

“Я достаточно скептически воспринимаю, когда украинская власть, а это было уже не раз, объявляет те или иные даты нашего членства, в том числе, и в ЕС”, - сказал А.КИНАХ.

Он отметил, что цель того или иного соглашения – не уложиться в заранее определенные сроки, а достичь максимально позитивного результата.

“Мы уверены, что дата это не самоцель. Для нас имеет принципиальное значение создавать соответствующие современные европейские стандарты в Украине по всем направлениям”, - сказал А.КИНАХ.

Кроме того, он отметил, что одностороннее определение каких либо планов ставит в неудобное положение партнеров.

“Когда называется та или иная очередная дата, то в неудобное положение попадают наши друзья и сторонники в Евросоюзе, поскольку эти даты называются без согласования с другой стороной”, - сказал А.КИНАХ.

При этом он отметил, что любой переговорный процесс должен проходить в рамках взаимного уважения с целью поиска совместного решения.

Как сообщал УНИАН, 31 марта премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ высказал уверенность, что Украина максимум через 10 лет станет членом Европейского Союза.