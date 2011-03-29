Попов: с "единым окном" одна проблема, но серьезная

Столичная власть заявляет о проблеме с наличием помещения под городской разрешительный центр «Единый офис».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ.

По его словам, сейчас рассматривается вариант его строительства в сжатые сроки.

"Заработать “Единое окно” для регистрации и выдачи разрешений предпринимателям может ко Дню города, но все-таки в таком, неокончательном варианте, который мы хотели бы иметь в идеале”, - сказал, в частности, А.ПОПОВ.

По его словам, относительно “Единого окна” есть одна, но серьезная проблема, связанная с поиском помещения для него.

“Мы хотим найти помещение и оно должно быть большим, чтобы операционный зал был, где можно будет посадить всех, чтобы все было прозрачно. Мы уже не первый месяц изискиваем такую возможность. У нас, к сожалению, такого помещения нет. Его придется, по-видимому, строить в сжатые сроки”, - сказал руководитель КГГА.

Как сообщалось, открытие городского разрешительного центра «Единый офис» планировалось еще в октябре 2010 года. В начале этого года в столичной горадминистрации сообщили, что его планируют открыть в мае.