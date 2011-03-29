«Газ Украины» обеспокоен провокациями руководства Одессы

ДК «Газ Украины» выражает обеспокоенность провокационными заявлениями и действиями руководства города Одессы, в результате которых продолжается безоплатное и сверхлимитное потребление природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что ДК «Газ Украины» выполняет возложенную на нее государством функцию обеспечения природным газом всех категорий потребителей, в том числе населения и предприятий тепловой энергетики.

Вместе с тем, ДК «Газ Украины» также подчеркивает, что природный газ, используемый для производства тепловой энергии, является товаром и закупается по импортным контрактам. В соответствии с данными контрактами, НАК «Нафтогаз Украины» обязана своевременно рассчитываться с ОАО «Газпром», иначе к компании будут применены штрафные санкции, размер которых может превышать стоимость полученного газа.

В течение отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) все теплопоставщики Одесской области задолжали компании 312,2 млн. грн. (уровень оплаты - 50%).

Показательно, что 86% всей суммы задолженности области приходится на два предприятия: «Теплоснабжение г. Одессы» (долг 188,2 млн. грн., уровень оплаты - 45%) и «Одесская ТЭЦ» (81,7 млн. грн., 36%). Суммарная задолженность этих двух предприятий превышает 537 млн. грн. Долг городского бюджета Одессы перед городскими предприятиями ТКЭ составляет около 24 млн. грн. (с 1 октября 2010 г.).

При таких обстоятельствах не выполняется постановление Кабинета министров Украины от 03.12.08 №1082, в компанию своевременно не поступают средства, уплаченные населением за потребленные коммунальные услуги, в т.ч. за тепловую энергию, а НАК «Нафтогаз Украины» фактически выступает в роли кредитора предприятий ТКЭ.

Компания напоминает, что в течение всего текущего отопительного сезона ДК «Газ Украины» неоднократно предупреждала руководителей теплоснабжающих предприятий-должников о возможности отключения от газоснабжения. Компания постоянно обращала внимание местных органов власти на необходимость упорядочения расчетов за потребленный газ.

Однако обращения ДК «Газ Украины» и постоянные требования руководства государства и Кабинета министров Украины относительно обеспечения расчетов за газ в некоторых местах проигнорировали.

В связи с этим, а также с целью усиления дисциплины газопотребления и расчетов, ДК «Газ Украины» поручила предприятиям по газоснабжению и газификации привести газопотребление ряда наиболее энергоемких предприятий ТКЭ-должников, в том числе в Одесской области, в соответствие с объемами оплаченного ресурса. В частности, компания предоставила ОАО «Одессагаз» необходимую помощь в отключении предприятий-должников.

Следует напомнить, что согласно требованиям Закона Украины от 08.07.2010 №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного ресурса.

Однако вместо конструктивной работы, профессионального анализа, определения наиболее оптимальных путей погашения задолженности за потребленный газ, городская власть Одессы прибегла к громким заявлениям и безответственным действиям. На сегодняшний день предприятия-должники продолжают потреблять природный газ, хотя оплата так и не была проведена и, соответственно, плановые объемы природного газа предприятиям ТКЭ не выделены.

ДК «Газ Украины» считает, что, манипулируя сознанием граждан, городская власть Одессы пытается скрыть собственную бесхозяйственность и беспомощность и потакает неплатежам за природный газ.

Согласно положениям Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления, а городской председатель, по официальному толкованию Конституционным Судом Украины положений Закона Украины «О самоуправлении», несет персональную ответственность за осуществление предоставленных ему законом полномочий.

ДК «Газ Украины» призывает всех теплопроизводителей и местные органы власти обеспечить выполнение решений правительства относительно полных расчетов за потребленный газ.