Ззадержали второго подозреваемого в убийстве киевского судьи

Работники милиции сегодня ночью задержали второго подозреваемого в убийстве судьи Шевченковского районного суда Киева Сергея Зубкова.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве, задержанный - молодой мужчина, житель столицы.

“У задержанного изъяты вещественные доказательства, которые прямо указывают на его причастность к совершению преступления. Он дает показания, сознается в преступлении”, - отметили в столичном главке.

Вместе с тем в ЦОС отметили, что уже установлено, что злоумышленники очень тщательно готовились к преступлению. Так, они отслеживали пути и средства передвижения потерпевшего, графики его работы, режим дня его и его родственников. Кроме того, во время преступления они использовали средства маскировки (под медицинских работников), портативные радиостанции.

В то же время судмедэкспертиза установила, что потерпевший получил не только ножевые и огнестрельные ранения, но и ранение шилом.

“Что касается мотивов убийства, - отметили в ЦОС, то они связаны с судебным решением, которое вынес судья, и которое не удовлетворило одну из сторон. То есть, банальная месть”.

Как сообщал УНИАН, судья Шевченковского районного суда С.Зубков был убит в подъезде своего дома по ул. Голосеевской в Киеве вечером 21 марта.

24 марта министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ заявил о задержании человека, подозреваемого в убийстве С.Зубкова.