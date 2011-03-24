5 условий земельной реформы, без которых продажа земли невозможна
Аргументы Николая Томенко
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что продажа земли возможна только после реализации пяти условий земельной реформы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, выступая на брифинге перед началом парламентских слушаний на тему: «Земля в украинской судьбе: ситуация в земельной сфере, законодательное обеспечение земельных отношений и практика его реализации», проходящих в Верховной Раде.
Н.ТОМЕНКО отметил, что он категорический противником «подгонки» земельной реформы под конкретную дату. «Это возможно сделать лишь при реализации минимум пяти условий», - отметил он.
Первым Н.ТОМЕНКО назвал определение стратегии государственной политики по отношению к природному фонду Украины, в частности к природно-заповедному. «На сегодняшний день мы имеем критический показатель заповедности – 5,4%, в то время как в Европе – 12-15%. Поэтому, необходимо определить ту территорию, которая никогда не станет сферой экономических отношений и останется на попечении государства, а затем двигаться к вопросу стратегии относительно земель сельскохозяйственного назначения», - сказал вице-спикер.
Второе условие, по мнению Н.ТОМЕНКО, заключается в необходимости четко определить, какой является стратегия государства в сельском хозяйстве, в земельной реформе и продовольственной политике. Делает ли «государство это стратегическим приоритетом, а соответственно, обеспечивает дотирование сельскохозяйственного производителя и создает надлежащую инфраструктуру доступных оптовых рынков и т. п.», - добавил он.
Третье условие, по словам вице-спикера - инвентаризация Земельного фонда Украины. Он отметил, что, по данным правительства, сегодня в системе государственного кадастра отсутствует информация о владельцах и состоянии 70% земельных участков. «Поэтому до того, пока не будет построена информационная система гарантирования государством права собственности на землю путем создания единой автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и соответствующей земельной базы, такие решения являются опасными», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.
Четвертое условие заключается в том, что в земельной реформе должен быть законодательно и на практике определен приоритет производителей сельскохозяйственной продукции или тех, кто сегодня реально работает на земле и имеет в аренде эту землю.
Кроме того, должен быть четко выписан приоритет граждан Украины в приватизации земли или запрет приватизация земли иностранцами.
«Когда эти пять условий будут сформатированы в законах, в конкретных государственных программах, бюджете и конкретных действиях, - только тогда можно говорить, что Украина и общество дозрели до права частной собственности на землю, до возможности покупать землю», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.
Он также считает, что рынок земли не должен определяться под конкретную дату, а должен быть заключительным моментом после создания правовых, экономических и институционных предпосылок земельной реформы.
Вице-спикер отметил, что при сегодняшних условиях вопрос об ускорении легализации права продажи на землю является порочным и способным привести к непоправимым последствиям.
Н.ТОМЕНКО обратил внимание на то, что такой важный вопрос как земельная реформа на парламентских слушаниях должен был докладывать лично премьер-министр или кто-то из вице-премьеров, в то же время, по представлению правительства докладчиками определены первый заместитель министра АПК и продовольствия и первый заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов.
По словам вице-спикера, это значит, что правительство вместе с командой Президента уже определились, как будут действовать в системе рынка земли, и заявление чиновников Администрации Президента о том, что продажа земли начнется 1 января 2012 года, было симптоматическим. «Если это так, то какая необходимость проводить парламентские слушания и заслушивать мнение специалистов, экспертов и тех, кто работает на земле», - спросил Н.ТОМЕНКО.