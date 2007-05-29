Гриценко разжаловал 6 офицеров

С целью привлечения к уголовной ответственности военнослужащих, запятнавших офицерскую честь, министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО издал ряд приказов от 26 мая 2007 года «О привлечении к дисциплинарной ответственности».

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, согласно этим приказам 6 офицеров, которые ненадлежащим образом исполняли свои служебные обязанности, превышали служебные полномочия, грубо нарушали требования военных уставов Вооруженных Сил Украины, лишены воинских званий.

В частности, помощник командира полка – начальник финансово-экономической службы зенитного ракетного полка 8-го армейского корпуса старший лейтенант Дмитрий БУШМАКИН в период с 2005 по 2006 год путем злоупотребления служебным положением безосновательно насчитывал средства на сумму свыше 200 тыс. грн. на свой личный карточный счет и карточный счет бухгалтера, а также на карточные счета военнослужащих, не имевших права на получение таких средств.

Заместитель командира по вооружению – начальник технической части воинской части подполковник Олег ГАЛИБИН, действуя в личных интересах, пообещал частному предпринимателю способствовать в приобретении военных грузовых автомобилей ЗИЛ-131, которые принадлежали согласно закону другому предпринимателю и хранились на территории автопарка воинской части. При этом О.ГАЛИБИН выставил требование дать ему 200 дол. США за решение вопроса продажи этой техники.

Майор Владимир ГОРБОНОС, находясь в отпуске по болезни, пришел в нетрезвом состоянии к бывшей жене, которая находилась в своей квартире с другим гражданином. В ходе ссоры на почве личной неприязни В.ГОРБОНОС нанес этому гражданину удар ножом в левую часть брюшной полости, чем повлек тяжелые телесные повреждения.

Также, 20 января 2007 года командир радиотехнической команды радиотехнической боевой части старший лейтенант Алексей КОРДЫШ с целью дальнейшей продажи приобрел у неизвестного лица особо опасное наркотическое средство растительного происхождения – канабис и 31 января продал его матросу воинской службы по контракту. 6 февраля во второй раз с целью дальнейшей продажи приобрел и хранил в служебном помещении опасное наркотическое средство, которое во время обыска было обнаружено и изъято работниками правоохранительных органов.

Кроме того, командир взвода управления радиолокационной роты одной из частей Сухопутных войск ВС Украины старший лейтенант Тарас КОРОТКИЙ не прибыл своевременно из отпуска. А прибыв, предоставил фиктивную справку о болезни.

Помощник начальника бронетанковой службы технической части капитан Владимир МАНТИК, злоупотребляя служебным положением, вместе с бывшим начальником хранилища части старшим прапорщиком запаса Е.БЛАНКОМ похитил из хранилища бронетанкового имущества два бортовых редуктора к танку Т–55 на общую сумму 3 тыс. 100 грн., которые они продали неустановленным лицам за 2 тыс. долларов США.

По фактам указанных преступлений возбуждены уголовные дела и ведется следствие, сообщает управление пресс-службы Минобороны.