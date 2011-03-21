Чиновника налоговой поймали на взятке

Сотрудники СБУ разоблачили руководителя одного из управлений ГНА во Львовской области, который требовал у частного предпринимателя 10 тыс. долларов США.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что налоговик требовал у львовянки указанную сумму за содействие в оформлении документации на земельный участок в одном из сел Пустомитовского района.

Оперативники СБУ задержали государственного служащего в помещении одной из нотариальных контор Львова во время получения им от потерпевшей 80 тыс. грн.

По материалам СБУ органами МВД в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное служебным лицом с использованием своего служебного положения, нанесшего значительный вред потерпевшему) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.