В Секретариате Президента началась встреча... Ющенко, Януковича и Мороза
20:21, 26 мая 2007Общество
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Переговоры продолжаются
В Секретариате Президента началась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила УНИАН руководитель информационного департамента Секретариата Президента Лариса МУДРАК.
Она отметила, что встреча началась "10 минут назад" (в 20.00. - УНИАН).
«Переговоры продолжаются», – сказала она.
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