В Секретариате Президента началась встреча... Ющенко, Януковича и Мороза

В Секретариате Президента началась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила УНИАН руководитель информационного департамента Секретариата Президента Лариса МУДРАК.

Она отметила, что встреча началась "10 минут назад" (в 20.00. - УНИАН).

«Переговоры продолжаются», – сказала она.