Съезд Нашей Украины объявил перерыв до 20 часов
17:27, 26 мая 2007Общество
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Дали время Януковичу
Съезд блока «Наша Украина» объявил перерыв в своем заседании до 20 часов вечера.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято делегатами съезда в связи с тем, что в переговорах Президента и премьер-министра также объявлен перерыв до 19 часов.
Как сообщал УНИАН, делегаты съезда блока «Наша Украина» решили отсрочить принятие решения о прекращении полномочий народных депутатов своей фракции доя окончания переговоров между главой государства и главой правительства.
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