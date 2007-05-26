Съезд Нашей Украины объявил перерыв до 20 часов

Съезд блока «Наша Украина» объявил перерыв в своем заседании до 20 часов вечера.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято делегатами съезда в связи с тем, что в переговорах Президента и премьер-министра также объявлен перерыв до 19 часов.

Как сообщал УНИАН, делегаты съезда блока «Наша Украина» решили отсрочить принятие решения о прекращении полномочий народных депутатов своей фракции доя окончания переговоров между главой государства и главой правительства.