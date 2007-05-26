Начальник УБОП обещает терактов не совершать, но информацию проверит

Заместитель министра внутренних дел Украины, начальник УБОП МВД Украины Игорь БИЛОЗУБ категорически отрицает информацию, которую распространяют отдельные политики, о том, что его подчиненные готовят теракты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.БИЛОЗУБ заявил сегодня на пресс-конференции в МВД Украины.

По словам И.БИЛОЗУБА, УБОП сегодня работает в обычном режиме, выполняя возложенные на него функции и задачи, в том числе сотрудничая там, где это нужно с сотрудниками СБУ.

В контексте сказанного и обращаясь к политикам и гражданам, И.БИЛОЗУБ призвал в случае наличия у них любой информации, касающейся подготовки к терактам и другим противоправным действиям, сообщать об этом УБОП.

«Мы обязательно проверим эту информацию», - сказал И.БИЛОЗУБ.