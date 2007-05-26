Милиция нашла оружие, из которого были убиты Курочкин и Воробьёв

Сотрудниками Министерства внутренних дел арестованы 6 граждан, которые причастны к убийству бывшего директора Днепропетровского рынка "Озерка" Владимира Воробьева, российского бизнесмена Максима Курочкина и к расстрелу в автомобиле на Обуховской трассе возле села Плюты 3 человек из окружения М.Курочкина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра МВД Украины Николай КУПЬЯНСКИЙ.

По его словам, в рамках расследования этих уголовных дел следственно-оперативными группами было опрошено свыше 10 тыс. граждан и 300 свидетелей.

На сегодняшний день арестовано 6 человек, ряд лиц объявлены официально в розыск, сказал он.

Кроме того, он сообщил, что также было изъято 8 единиц огнестрельного оружия. В том числе то, которым был убит В.Воробьев и М.Курочкин.

Также изъято 15 тыс. долларов у некоторых арестованных за подготовку убийства указанных лиц.

Сейчас количество сотрудников следственно-оперативной группы уменьшено, в том числе для того, чтобы обеспечить надежную безопасность свидетелям, а также предотвратить утечку информации.

В то же время он подчеркнул, что на сегодняшний день следствие не имеет никакой информации, которая подтверждала бы, что указанные выше убийства совершены на фоне политических перипетий в Украине.

По его словам, сегодня остается одна версия – распределение сфер влияния и имущества группировки, в которую входил М.Курочкин и другие убитые.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Киеве во время конвоирования возле здания Святошинского суда, который рассматривал уголовное дело, возбужденное в отношении российского бизнесмена М.Курочкина по факту вымогательства, был застрелен подсудимый и ранен сотрудник конвоя.

21 апреля пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Службой безопасности Украины и Министерства внутренних дел задержан ряд лиц, которых обоснованнно подозревают в причастности к совершению преднамеренных убийств российского бизнесмена Максима Курочкина и директора Днепропетровского рынка “Озерка” Владимира Воробьева и ряда других тяжких и особо тяжких преступлений.