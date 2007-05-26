Цушко настаивает, что провокаций не готовит

Министр внутренних дел Василий ЦУШКО заявляет, что никаких провокаций со стороны МВД не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил на пресс-конференции сегодня в Киеве.

"Никаких провокаций со стороны МВД не было, нет и не будет…", – сказал он, комментируя информацию СМИ о якобы готовящихся провокациях со стороны МВД.

При этом В.ЦУШКО добавил: "мы будем жестко, по закону выполнять все, чтобы не было никаких провокаций".

Как сообщал УНИАН, сегодня оппозиция заявила о том, что Министерство внутренних дел готовит кровавые провокации.

“Сегодня из надежных источников в руководящем звене Министерства внутренних дел стало известно о разработанном плане грубой провокации, которая может привести к значительным человеческим жертвам”, – говорится в заявлении.